С 12 по 15 сентября Санкт-Петербург станет столицей циркового искусства. В эти дни в знаменитом Цирке Чинизелли пройдет III Международный фестиваль "Без границ", который соберет под своим куполом 200 артистов из 17 стран мира, пишет ТАСС.

Готовьтесь к захватывающему путешествию в мир невероятных трюков, грации и артистизма! Зрителей ожидает калейдоскоп номеров от лучших цирковых школ мира - от зажигательной бразильской самбы до изысканного китайского акробатического искусства. В фестивале примут участие артисты из Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Китая, Бразилии, Аргентины, Чехии, Мексики, Эфиопии, Вьетнама, Ганы, Румынии и других стран. Россию представят талантливые дрессировщики, акробаты, вольтижеры и клоуны. Организаторы фестиваля, Гия Эрадзе и Елена Петрикова, подготовили грандиозное шоу, которое поразит воображение зрителей. Декорации, созданные мастерами, работавшими над Олимпийскими играми в Сочи, и роскошные костюмы, вдохновленные архитектурой Петербурга, превратят манеж Цирка Чинизелли в волшебную сцену. За хореографию отвечает заслуженный артист РФ Егор Дружинин, а проведут фестивальные дни народный артист России Эдгард Запашный и певица Алиса Вокс. Фестиваль "Без границ" - это не просто соревнование, а настоящий праздник циркового искусства, который подарит зрителям незабываемые впечатления и яркие эмоции. Не упустите шанс увидеть лучшие цирковые номера мира в исполнении настоящих мастеров!