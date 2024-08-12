С сентября этого года обращение в суд будет стоить дороже, предупредили во Владимирском областном суде. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин 8 августа. При обращении в

С сентября этого года обращение в суд будет стоить дороже, предупредили во Владимирском областном суде. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин 8 августа. При обращении в суды общей юрисдикции и мировым судьям размер государственной пошлины составит: При подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, при цене иска: – до 100