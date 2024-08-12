В Курск прибыл первый гуманитарный конвой из Владимирской области.

В Курск прибыл первый гуманитарный конвой из Владимирской области. Об этом рассказала правительства 33-го региона.Ценный груз сопровождали владимирские чиновники и общественники. Отмечается, что помощь оперативно распределили по центрам временного размещения пострадавших жителей Курской области.Правительство Владимирской области благодарит волонтёров и всех неравнодушных земляков, кто незамедлительно отозвался и оказал посильную поддержку.«По поручению Губернатора, сбор помощи будет продолжен – по возвращении грузовики снова наполнят необходимыми вещами и отправят в Курск», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.