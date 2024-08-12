Эпичная драка произошла возле, пожалуй, самого скандального заведения города, ночного клуба «Пятый элемент». Очевидцы разместили видео в соцсетях в минувшее воскресенье. На кадрах видно,

Эпичная драка произошла возле, пожалуй, самого скандального заведения города, ночного клуба «Пятый элемент». Очевидцы разместили видео в соцсетях в минувшее воскресенье. На кадрах видно, как девушка избивает молодого человека, срывает с него шорты и следом трусы. Действие происходит прямо на дороге. Драку объезжают машины. Возле «Пятого элемента» стоит толпа зевак – кто-то даже аплодирует. Полиции