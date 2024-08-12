В глухой лесной чаще на территории Меленковского района была обнаружена группа безнадзорных собак.

В глухой лесной чаще на территории Меленковского района была обнаружена группа безнадзорных собак. Об этом рассказала Госохотинспекции Владимирской области.Специалисты отмечают, что началось распространение опасных инвазивных видов, которые причиняют значительный ущерб экосистемам. Гибриды волков и собак, а также сами одичавшие псы часто выходят на охоту не из-за голода, а следуя инстинктам. Они убивают зверей и просто бросают туши. Так, в Селивановском районе группа собак напала на лосёнка.«Вот такие стаи и губят всё живое», - говорится в сообщении пресс-службы.