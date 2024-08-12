Мерьем Узерли празднует свое 41-летие.

Мерьем Узерли празднует свое 41-летие.Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир благодаря турецкому сериалу "Великолепный век", 12 августа отмечает день рождения.Свой жизненный путь рыжеволосая звезда начала в Германии, в семье немки и турка. Впервые она выступила на сцене, когда ей едва исполнилось 5 лет. С тех пор ее жизнь была прочно связана с творчеством.Девочка училась в школе с театральным уклоном, кроме этого обучалась актерскому мастерству, а после поступила в театральный вуз. Она работала в театрах Гамбурга, затем перебралась в Берлин. Также совмещала игру на сцене с карьерой в кино.По словам Мерьем, в "Великолепный век" она попала совершенно случайно. Подруга сообщила ей, что в Турции проходит кастинг, а до начала съемок оставалось всего несколько дней. Узерли прошла пробы и была принята. Единственной сложностью оказалось незнание актрисой турецкого языка. Но она заучивала роль, а команды режиссера со временем научилась понимать.Артистка успешно отыграла 3 сезона и исчезла с экранов турецкой исторической картины. Позже звезда "Великолепного века" призналась из-за чего покинула сериал. Ей стало очень сложно отличать реальность от выдуманной жизни, это начало давить на нее, она не справилась и отказалась от участия в 4 сезоне. Тогда вся съемочная группа обозлилась на Узерли, ведь с ее уходом рейтинги сериала покатились вниз.Но, вопреки прогнозам, что карьера Мерьем тоже вскоре сойдет на нет, не сбылись. она продолжила сниматься, а недавно ее видели в небольшом многосерийном фильме "Ру". Помимо этого, у актрисы подрастают две дочери Лара и Лили. Она воспитывает обеих одна и, судя по соцсетям актрисы, очень ими гордится.