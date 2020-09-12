Большой спортивный праздник открывается в 9.00 на Театральной площади.

Сегодня в центре Владимира состоится грандиозный спортивный праздник. Регистрация на полумарафон "Золотые ворота-2020" еще продолжается. Предполагается, что в забеге примут участие около 2000 человек всех возрастов. Для болельщиков и зрителей на Театральной площади организуют большой праздник.Напоминаем, что полумарафонская дистанция - это три круга по историческим местам Владимира. Протяженность основного круга - 7 км. Основные дистанции: 300 м (участники от 4 до 7 лет), 600 м (участники от 8 до 11 лет), 3 км (участники старше 12 лет), 10 км (участники старше 16 лет), 21,1 км (участники старше 18 лет).Дистанция «Забега равных возможностей» - 600 м, ее преодолеют воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно. Еще одна трасса - забег социальных участников, 2 км.Призовой фонд полумарафона - 94 тысячи рублей. Шесть первых мужчин и женщин на главной дистанции в 21,1 км получат по 15, 12, 9, 6, 3 и 2 тысячи рублей. Победители на других дистанциях получат призы как в абсолютном зачете, так и в возрастных категориях.НПК «Автоприбор» учредил призы для самого юного и самого возрастного участника полумарафона, а также приз «За волю к победе» для участников соревнований с ограниченными возможностями здоровья.Стартовый взнос предусматривает льготы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Для людей с ограниченными возможностями и ветеранов боевых действий участие бесплатное.Все участники получат стартовый пакет с номером, фирменной футболкой и маской с символикой соревнования, а также медаль и сертификат со временем прохождения. Желающие смогут нанести на свою медаль гравировку с достигнутым результатом.Перед стартом бегунам, по желанию, сделают массаж профессиональные массажисты. На трассе будут размещены вода, фрукты, организована бесплатная полевая кухня.На Театральной площади развернется стартовый городок, где пройдут мастер-классы, развлекательные программы для детей, будут работать музыкальные площадки и фотозоны с профессиональными фотографами.09:40 - торжественное открытие10:00 - 2 км — старт забега социальных участников,10:20 - 300 м — старт забега мальчиков и девочек от 4 до 7 лет включительно,10:35 - 600 м — старт забега мальчиков и девочек от 8 до 11 лет включительно,10:45 - 600 м — старт «Забега равных возможностей»,10:50 - 3 км — разминка,11:05 - 3 км — старт забега юношей и девушек от 12 лет включительно, мужчины и женщины (без ограничения возраста),11:10 - награждение победителей забегов на 300 м и 600 м,11:30 - 10 км — разминка11:45 - 10 км — старт забега мужчин и женщин старше 16 лет включительно,12:00 3 км — награждение победителей,13:00 - 21.1 км — разминка13:15 21.1 км — старт забега мужчин и женщин старше 18 лет включительно,13:20 - 10 км — награждение победителей в абсолютном первенстве,13:45 - 10 км - награждение победителей в возрастных группах,15:00 21.1 км - награждение победителей в абсолютном первенстве и возрастных группах.