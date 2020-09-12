Белорусская журналистка Светлана Калинкина поделилась своим мнением относительно новой политики президента страны Александра Лукашенко. По ее словам, он превращает страну в подобие одного из российских регионов – в Чечню.

Белорусская журналистка Светлана Калинкина поделилась своим мнением относительно новой политики президента страны Александра Лукашенко. По ее словам, он превращает страну в подобие одного из российских регионов – в Чечню.Как успели заметить многие эксперты, стиль управления страной у Александра Лукашенко претерпел значительные изменения после его очередной побед на выборах. Специалисты сходятся во мнении, что причиной стали массовые протесты людей, уставших от его бессменного лидерства.Однако пока никто не объяснил, какой именно образец для подражания для себя взял Александр Лукашенко. Попытку найти идеал белорусского президента осуществила Светлана Калинкина. По ее словам, президент Белоруссии словно берет пример с Рамзана Кадырова."Кто бы мог подумать, что из многочисленных вариантов для подражания в государственном устройстве Александр Лукашенко выберет Чечню?", – удивилась журналистка.Для белорусской оппозиции такое сравнение бьет сразу в две цели. Во-первых, местные эксперты, наряду с европейскими лидерами мнений, часто приводят эту российскую республику как пример некоей закрытой и жесткой системы.Во-вторых, Чечня является частью России, что для некоторых протестующих даже большая угроза, чем скатывание страны в диктатуру. Любые сближения белорусского и русского народов они воспринимают как большую угрозу."Кто бы мог подумать?! Да мы все это знали. С 1996 года знали. Просто в какой-то момент стали успокаивать себя мантрами про "сильного лидера" и "защитника суверенитета", – подвела итог Светлана Калинкина.