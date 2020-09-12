В IV Владимирском полумарафоне «Золотые ворота» бегут участники из 70 регионов России.

В IV Владимирском полумарафоне «Золотые ворота» бегут участники из 70 регионов России.Перед тем, как дали старт, на главной сцене полумарафона прошли выступилени яюных артистов детских художественных школ.Отмашку полумарафону дал глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Он напомнил, что это первые масштабные легкоатлетические старты после «коронавирусных» ограничений.Первыми стратовали участники забега на 2 километра. Затем на дистанциях в 300 и 600 метров соревновались самые младшие спортсмены. Затем бежали участники «Забега равных возможностей» вместе с бегунами с ограниченными возможностями здоровья.К полудню на старт вышли участники забегов на 3 км и на 10 км.Главный старт Владимирского полумарафона - мужчины и женщины старше 18 лет включительно пробегут 21,1 км — состоится в 13.15. Они преодолеют три 7-километровых круга от Театральной площади по главной улице областного центра кчерез Соборную площадь к площади им. Фрунзе. Они вернутся по ул. Герцена на Большую Московскую, у Золотых ворот завернут на ул. Никитскую и вернутся и на Театральную площадь.В стартово-финишном городке и на трассах организованы питание и вода, раздевалки и камеры хранения для спортсменов. Работают фотозона, бесплатный массаж и полевая кухня, детский городок, где организованы занятия для детей, игры, музыкально-танцевальная программа.В 15.00 на Театральной площади состоится награждение победителей полумарафона в абсолютном зачете и в группах. На 16.00 запланировано торжественное закрытие спортивного праздника.