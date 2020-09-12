11 сентября на Князь-Владимирском кладбище во Владимире состоялось памятное мероприятие

11 сентября на Князь-Владимирском кладбище во Владимире состоялось памятное мероприятие, посвящённое одной из самых трагичных в современной истории дат - Международному дню памяти жертв фашизма.В мероприятии во Владимире приняли участие председатель комитета по социальной политике администрации области Елена Янина, руководитель следственного управления СК России по Владимирской области Артём Кулаков, а также руководители и представители прокуратуры Владимирской области, УМВД России по Владимирской области, ветеранских и общественных организаций.Участники мероприятия возложили цветы и зажгли лампады у мемориала советским воинам и памятника детям, умершим и погибшим в годы Великой Отечественной войны, почтив память солдат и мирных жителей, погибших во время военных действий, под бомбами, от голода, болезней и издевательств в фашистских концлагерях.День памяти жертв фашизма отмечается во всём мире во второе воскресенье сентября. Решение о назначении этой даты на международном уровне было принято в 1962 году. Жертвами фашизма в мире стали 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек - потери Советского Союза.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)