С президентом Владимиром Зеленским проблем у жителей Украины становится все больше, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, глава соседнего государства не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ и не думает о совместном будущем.

С президентом Владимиром Зеленским проблем у жителей Украины становится все больше, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, глава соседнего государства не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ и не думает о совместном будущем.Володин осудил заявления Зеленского о возможности полномасштабной войны между Россией и Украиной и пропасти между двумя народами. "Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли – должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной", – написал спикер в своем .Он напомнил, что война – это горе и страдание людей, а в современных условиях она приведет к уничтожению целых стран. Спикер выразил удивление, что такие заявления звучат от лидера стремящегося в Евросоюз государства."Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?" – задался вопросом Володин.Председатель Госдумы призвал лидеров Евросоюза обратить внимание на ситуацию на Украине. В противном случае европейцы могут быть втянуты в полномасштабную войну, предупредил политик.Володин выразил уверенность, что пропасти между гражданами России и Украины быть не должно. "Мы один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский", – отметил спикер.Россиян и украинцев объединяет общая история, культура, вера и русский язык, поэтому нужно думать не о пропасти и войне, а о дружбе и развитии отношений, убежден Володин.Ранее Зеленский заявил, что допускает полноценную войну Украины с Россией. По его мнению, два народа стали врагами, сейчас между ними пропасть.