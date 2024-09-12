Бюджет Владимирской области увеличился почти на 5 миллиардов рублей. Заксобрание утвердило изменения в главный финансовый документ региона и увеличило доход областной казны примерно на 4,8

Бюджет Владимирской области увеличился почти на 5 миллиардов рублей. Заксобрание утвердило изменения в главный финансовый документ региона и увеличило доход областной казны примерно на 4,8 миллиарда рублей. Часть поступивших средств было решено направить на строительство дороги в районе парка за Дворцом детского (юношеского) творчества. Об этом парламентариями рассказал Вячеслав Кузин. Вячеслав Кузин, первый зам. губернатора,