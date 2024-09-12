Завершено расследование уголовного дела в отношении двух сожителей.

По информации пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, 26 сентября 2023 года двое пьяных сожителей пошли в гости к знакомому в общежитии. В помещении находились будущая потерпевшая, хозяин комнаты и двое других лиц.Как установило следствие, обвиняемая стала прогонять потерпевшую, из-за чего возник конфликт, который перерос в драку. Фигурантка нанесла пострадавшей пять ударов руками по голове, после чего сожитель обвиняемой нанёс ещё три удара кулаками и ногами.Далее обвиняемый вытащил потерпевшую в коридор, где та скончалась от полученных травм. На момент обвиняемые заключены под стражу. Своей вины фигуранты не признали. Мужчина пытался приуменьшить свои действия и переложить ответственность на другого. Дело передано в суд с обвинительным заключением.