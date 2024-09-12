Мужчина из Карачаево-Черкесской республики предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

По данным пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, преступление было совершено в ночь с 11 на 12 марта 2002 года. В городе Гусь-Хрустальный фигурант зашёл в гости к товарищу, однако последний не сразу открыл дверь. Причиной задержки стал сон потерпевшего.В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанёс не менее 10 ударов ножом, от которых пострадавший скончался. Подозреваемый скрылся с места преступления и сообщил о случившемся сожительнице. После мужчина покинул регион.О личности подозреваемого сообщила свидетельница – родственница погибшего. Следователем мужчина был объявлен в розыск. В 2024 году было установлено место регистрации в Карачаево-Черкесской Республике, где обвиняемый был задержан.На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемый заключён под стражу.