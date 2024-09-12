Алла Пугачева мечтает о жизни в родной стране, по словам ее дочери.

Алла Пугачева мечтает о жизни в родной стране, по словам ее дочери.Недавно дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте раскрыла, что заветная мечта матери – вернуться на родину. Публика по-разному отреагировала на это заявление. Кто-то готов принять Примадонну, несмотря на то что уехала из России, другие не хотят ее здесь видеть.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в свою очередь подошел к вопросу с юридической точки зрения и назвал главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию. Он сказал, что Алла Борисовна без всяких препон имеет право приехать в родную страну, но при этом она должна будет отказаться от своего супруга-иноагента Максима Галкина*. К нему могут возникнуть определенные вопросы.Хотя статус иноагента не запрещает приезжать, но в случае возбуждения уголовного дела в отношении комика, его могут задержать уже в аэропорту. Кроме того, общественное порицание никто не отменял.Что касается Пугачевой, то она не была объявлена иноагентом, в отношении нее не было выдвинуто никаких санкций и ограничений, поэтому она может спокойно взять детей и вернуться домой.Напомним, ранее общественники требовали лишить звездную чету родительских прав в отношении Лизы и Гарри, поскольку, по мнению психологов, частые переезды вредят неокрепшей детской психики. Юристы, впрочем, уверены, что серьезных оснований для такого шага нет, поэтому, скорее всего, данное дело не получит дальнейшего развития.