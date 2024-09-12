Женщина трудилась на заводе по производству средств индивидуальной защиты.

Прокуратура Владимирской области выиграла в суде иск сотрудницы завода на взыскание 160 тыс. рублей долга по зарплате. Женщину почти на год оставили без оплаты труда из-за простоя работы. Однако случился он по вине руководства.Как сообщает пресс-служба ведомства, деньги не выплачивались февраля по декабрь 2023 года. Женщина трудилась на заводе по производству средств индивидуальной защиты во Владимире.Решение суда еще не вступило в силу. Напомним, ранее мы писали, что