Сможете вспомнить старые названия знаменитых городов?

Сможете вспомнить старые названия знаменитых городов?Многие города до своего переименования носили совершенно другие названия. Некоторые из них давно позабыты. А сможете ли вы вспомнить, как именно назывались эти населенные пункты во времена Советского Союза? Пройдите наш несложный тест и потренируйте свою память!ВОПРОСЫ1. Город Самара с 1935 года по 1991 год носил это название.А. ЗнаменскБ. КуйбышевВ. Волжанин2. Под этим названием был известен город Оренбург с 1938 по 1957 годы.А. ИскраБ. ЧкаловВ. Донской3. Сейчас он называется Волгоградом, а в Советском Союзе с 1925 по 1961 года его именовали...А. СталинградБ. ЦарицынВ. Волгодонск4. Только так именовали Екатеринбург с 1924 по 1991 годы.А. КировБ. СвердловскВ. Королев5. Как назывался город Владикавказ во времена СССР в период с 1954 по 1990 годы?А. СупсехБ. ГагринскВ. Орджоникидзе6. Тверь с с 1931 по 1990 годы носил такое название.А. КалининБ. Усть-КаменскВ. Жданов7. Пермь с 1940 по 1957 годы носил другое имя. Какое?А. УралецБ. БерийВ. МолотовОТВЕТЫ1. Б. Куйбышев2. Б. Чкалов3. А. Сталинград4. Б. Свердловск5. В. Орджоникидзе6. А. Калинин7. В. Молотов