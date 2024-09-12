Панно художника Дениса Молодкина из Мстеры отправилось на выставку «Новые сказки» во Всероссийский музей декоративного искусства в Москве. Работа посвящена «Слову о полку Игореве»,

Панно художника Дениса Молодкина из Мстеры отправилось на выставку «Новые сказки» во Всероссийский музей декоративного искусства в Москве. Работа посвящена «Слову о полку Игореве», рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. На создание триптиха у художника ушло 2 года. В августе Денис Молодкин доделал последние штрихи. Размер панно – 200 на 140 сантиметров. Как отметили кураторы