Фестиваль, посвященный отцам, пройдет во Владимире впервые. Он состоится 14 сентября в Центральном парке. Дети смогут поучаствовать в различных активностях вместе с родителями. Главное

Фестиваль, посвященный отцам, пройдет во Владимире впервые. Он состоится 14 сентября в Центральном парке. Дети смогут поучаствовать в различных активностях вместе с родителями. Главное событие праздника – конкурс «ПапПарад». Идею организовать фестиваль «Владимирский папа» предложила общественная организация «Яркие люди». Мероприятие напомнит владимирцам о важности отцовской поддержки. Гости смогут поучаствовать в разнообразных мастер-классах, в открытом турнире