Робот Светлана, запущенный в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта Цифровая экономика получил новую функцию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Робот Светлана, запущенный в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Цифровая экономика" получил новую функцию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.По сообщению ведомства, через робота Светлану жителиПодмосковья теперь смогут отменить запись на прием к врачу.Отмечается, что этот цифровой сервис, доступный по телефону122, уже помогает жителям региона вызывать врача на дом и записываться на очныйприем.«Робот Светлана – первый этап внедрения искусственногоинтеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызватьврача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли еевозможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись.Раньше это приходилось делать через региональный портал Госуслуг “Здоровье”», –сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Робот Светлана работает круглосуточно. Одновременно онобрабатывает до 600 звонков. Светлана также самостоятельно приглашает надиспансеризацию.