Робот Светлана, запущенный в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта Цифровая экономика получил новую функцию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Робот Светлана, запущенный в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Цифровая экономика" получил новую функцию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
По сообщению ведомства, через робота Светлану жители
Подмосковья теперь смогут отменить запись на прием к врачу.
Отмечается, что этот цифровой сервис, доступный по телефону
122, уже помогает жителям региона вызывать врача на дом и записываться на очный
прием.
«Робот Светлана – первый этап внедрения искусственного
интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать
врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее
возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись.
Раньше это приходилось делать через региональный портал Госуслуг “Здоровье”», –
сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Робот Светлана работает круглосуточно. Одновременно он
обрабатывает до 600 звонков. Светлана также самостоятельно приглашает на
диспансеризацию.