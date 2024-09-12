Жительница Владимира устроилась в местное предприятие и 10 месяцев не работала. Дело в том, что работодатель просто не обеспечил ее работой. Звучит хорошо, но на работу приходят ради зарплаты,

Жительница Владимира устроилась в местное предприятие и 10 месяцев не работала. Дело в том, что работодатель просто не обеспечил ее работой. Звучит хорошо, но на работу приходят ради зарплаты, а она ее так и не получила. С этой проблемой женщина обратилась в прокуратуру. Установлено, что на работу ее взяли в предприятие по производству медицинских средств