Гости увидят более 30 лошадей ахалтекинской породы, соревнования арабских скакунов, а также конные показательные выступления и выставку картин. Вход на все мероприятия свободный.

Всероссийская выставка-шоу лошадей ахалтекинской породы и чемпионат лошадей арабской чистокровной породы пройдут 14 и 15 сентября на историческом выводном кругу на ВДНХ. Вход на все мероприятия свободный.14 сентября в Центре национальных конных традиций гости увидят более 30 лучших представителей ахалтекинской породы, рожденных и выращенных на конных заводах и в частных хозяйствах России. Судьи оценят тип, экстерьер, движения кобыл и жеребцов всех возрастов: от малышей, которые приехали на выставку вместе с мамами, до взрослых кобыл и жеребцов 2021 года рождения и старше. Выставка пройдет при поддержке Ассоциации ахалтекинского коннозаводства России. Начало в 12:30.Ахалтекинцы — универсальные животные, их используют в спорте, скачках, пробегах.Породу вывели в Туркменистане более пяти тысяч лет назад. Заводчики называют этих лошадей девятым чудом света, а в Китае о них говорят: Лошади, пришедшие из рая. Воины Чингисхан и Дарий Великий предпочитали именно таких отливающих золотом коней.В рамках шоу-выводки пройдет конкурс Традиционные украшения. Гости увидят детали распространенных туркменских уборов для животных.15 сентября в 14:00 начнется чемпионат лошадей арабской породы, кровь которой течет практически во всех современных лошадях. Соревнования проходят при поддержке Национального общества арабской лошади и ассоциации Росплемконзавод.Судьи из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и России выберут абсолютного чемпиона 2024 года. В перерывах зрители увидят конные показательные выступления.В павильоне № 42 состоится выставка картин Алексея Глухарева, Натальи Суховой, Любови Мищенко, Екатерины Борисовой и Дмитрия Лучанова. Здесь же можно будет посмотреть работы скульптора Юлии Ротковой.