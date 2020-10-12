Далеко не все европейские лидеры спешат воздействовать на Александра Лукашенко. С Батькой не теряют надежды договориться.

Далеко не все европейские лидеры спешат воздействовать на Александра Лукашенко. С Батькой не теряют надежды договориться.Президент Белоруссии продолжает свое противостояние с цивилизованным миром. Несмотря на твердую позицию Батьки в вопросе удержания власти, далеко не все европейские лидеры хотят делать его изгоем. Так, например, власти Франции оставляют место для маневра, не теряя надежды в обозримом будущем договориться с Лукашенко.Политолог Густав Грессель убежден, что президент Белоруссии сам загоняет себя в угол. Дело в том, что, отказавшись говорить с западными политиками после президентских выборов, а также проведя тайную инаугурацию, он фактически поставил крест на своевременных и конструктивных переговорах.Так или иначе, ограничительные меры в отношении Лукашенко не заставят Батьку искать компромисс с оппозицией, убежден эксперт. Грессель отметил, что на данный момент последний диктатор Европы чувствует себя уверенно из-за поддержки Кремля.Стоит отметить, что жесткая позиция Батьки не отменяет того факта, что санкции против него и его окружения будут введены. В прессе появилась информация о том, что в Германии готовятся нанести удар по ключевым банкам, аффилированным с белорусской элитой.