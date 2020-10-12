19 октября на объектах связи будут проводиться профилактические работы.

Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр сообщает, что в связи с проведением плановых профилактических работах на объектах связи, расположенных в Быково Судогодского района, с 2:00 по 11:00 19 октября будут отключены технические средства телерадиовещания, задействованные в трансляциях телерадиоканалов РТРС-1 и РТРС-2 на город Владимир.После указанного срока телерадиовещание на город Владимир будет восстановлено в полном объёме.