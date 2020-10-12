Владимирская область – на 6 месте. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

Опубликован топ-10 регионов РФ по летальности от коронавируса на 12 октября. Владимирская область – на 6 месте. Об этом свидетельствуют данные «».Санкт-Петербург – 6,73%,Дагестан – 4,74%,Тверская область – 3,74%,Тульская область – 3,65%,Новосибирская область – 3,49%,Владимирская область – 2,98%,Пермский край – 2,94%,Севастополь – 2,88%,Омская область – 2,75%Красноярский край – 2,66%.Ранее стало известно, что за последние сутки во Владимирской области выявили 62 новых случая коронавируса. Уже третьи сутки никто не умирает от коронавирусной инфекции.