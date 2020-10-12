Владимирская область – на 6 месте. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».
Опубликован топ-10 регионов РФ по летальности от коронавируса на 12 октября. Владимирская область – на 6 месте. Об этом свидетельствуют данные «».
Санкт-Петербург – 6,73%,
Дагестан – 4,74%,
Тверская область – 3,74%,
Тульская область – 3,65%,
Новосибирская область – 3,49%,
Владимирская область – 2,98%,
Пермский край – 2,94%,
Севастополь – 2,88%,
Омская область – 2,75%
Красноярский край – 2,66%.
Ранее стало известно, что за последние сутки во Владимирской области выявили 62 новых случая коронавируса. Уже третьи сутки никто не умирает от коронавирусной инфекции.