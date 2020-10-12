Всего зарегистрировано 69 инфицированных.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 69 жителей Костромской области. Среди инфицированных – 49 костромичей. Шестеро заболевших - в Нерехте и Нерехтском районе. Также по два случая диагностировано в Межевском районе, Шарье, Волгореченске и Мантурово, по одному - в Буе, Нее, Галиче, Костромском и Красносельском районах. Один заболевший приехал из другого региона, сообщает региональный Роспотребнадзор.Два пациента с коронавирусной инфекцией – мужчины 66 и 67 лет - скончались. У них были сопутствующие заболевания - ишемическую болезнь сердца и гипертоническую болезнь.По данным на 12 октября, в Костромской области COVID-19 заболели 5507 человек. Врачи вылечили 4030 жителей региона.В стационарах сегодня находятся 214 пациентов, 1161 заболевший проходит лечение амбулаторно.