Владимирская областная филармония вновь встречает гостей - любителей русского романса, самого...

Владимирская областная филармония вновь встречает гостей - любителей русского романса, самого пленительного и волнующего жанра в музыкальной культуре.Владимир стал колыбелью большого праздника русской души ещё в 1995 году, конкурс проводится раз в три года.С каждым разом география участников становится все шире, уровень профессиональней.В этот юбилейный для конкурса год, было подано 229 заявок, в финал прошли 25 участников. Пробовать свои силы и делиться мастерством приехали из самых разных уголков нашей страны и новых территорий.В этом году Гран-при конкурса присудили москвичке Елизавете Пахомовой. Как отметило жюри, «она стала открытием конкурса», сообщает наш корреспондент прямо из филармонии.Смотрите сюжет о всероссийском празднике романса во Владимире в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото: Ангелина Свищ