Теона Омарова задумалась о фигуре.

Теона Омарова задумалась о фигуре.Ксения Бородина воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону. Девочки родились от разных отцов и совершенно не похожи друг на друга. Накануне темпераментная Тея заявила матери, что слишком много весит и ей нужно срочно сесть на диету.8-летняя девочка занимается гимнастикой и, по ее мнению, должна весить чуть больше 20-ти кг. Бородина же настаивает, что такой вес слишком низкий для девочки ее возраста.Но похоже маме вкупе с разумной старшей сестрой Марусей уговорить малышку пока не удается. Она твердо решила худеть. С новым избранником Ксении Николаем Сердюковым Тея стала подбирать себе диету.Поклонники сошлись во мнении, что стройная Теона страдает юношеским максимализмом, это пройдет. Да и мама утверждает, что младшая дочь обладает прекрасной фигурой и длинными ногами.Но позже гимнастка немного успокоилась и решила сесть на диету не мгновенно, а с понедельника или даже со вторника. Пока же она уплетает пиццу и сидит за общим столом.Ранее обе дочери Ксении дефилировали по подиуму. Они пробовали себя в роли моделей, и у обеих это получилось достаточно гармонично. При этом сама Бородина без устали сравнивает младшую Тею с моделями: Беллой Хадид и Хейли Бибер.Она отмечает их сильное внешнее сходство. Подписчики тоже считают, что девочка имеет много общего со знаменитыми моделями.