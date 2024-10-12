Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, обойдя Рианну. По данным Forbes, состояние Свифт оценивается в $1,6 миллиарда.

Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, обойдя Рианну. По данным Forbes, состояние Свифт оценивается в $1,6 миллиарда.Журналисты Forbes отмечают, что Тейлор стала первой артисткой, вошедшей в рейтинг миллиардеров благодаря своим музыкальным достижениям. Основной источник ее дохода — это авторские отчисления и гастроли, которые принесли ей около $600 миллионов. Кроме того, ее музыкальный каталог оценивается примерно в такую же сумму, а недвижимость добавляет еще $125 миллионов к общему состоянию.Тейлор впервые попала в список миллиардеров в октябре прошлого года после успешного тура Eras Tour, который также был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса за рекордные кассовые сборы. С тех пор финансовые показатели певицы значительно улучшились. Ее доходы обеспечиваются не только концертами, но и выпуском альбомов, которые постоянно устанавливают новые рекорды.Показатели Тейлор Свифт позволили ей обойти Рианну, чье состояние на данный момент составляет $1,4 миллиарда. Интересно, что ранее общая сумма доходов Рианны достигала $1,7 миллиарда, что делало ее более состоятельной, чем Свифт. Однако благодаря активной деятельности и популярности Тейлор удалось не только достичь высокого статуса, но и закрепить его.Такие результаты подчеркивают не только коммерческий успех Свифт, но и ее талант как автора песен и исполнителя. Артистка продолжает вдохновлять миллионы поклонников по всему миру и остается важной фигурой в музыкальной индустрии.