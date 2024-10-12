В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики региона.

В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики региона.В сообщении ведомства говорится, что в соревнованияхприняли участие свыше 100 студентов из различных колледжей и вузов региона.Студенты из Реутова, Химок, Ногинска, Дмитрова, Дубны иЩелково соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, перетягиванииканата и нормативах ГТО.«Спартакиада РСО — значимое событие для наших студентов, ккоторому они долго готовятся. Это не только соревнование, где выявляют самогосильного и ловкого, но и отличная площадка для обмена опытом, налаживанияконтактов между ребятами из разных учебных заведений региона. Все участникивыступили достойно, результаты будут объявлены на закрытии третьего трудовогосеместра студенческих отрядов Московской области», — отметила министринформации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Российские студенческие отряды (РСО) – крупнейшаямолодежная организация страны, временно трудоустраивающая более 225 тысяччеловек из 83 регионов РФ. В этом году РСО отмечает 65-летие с моментаоснования.