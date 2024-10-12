В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики региона.
В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики региона.
В сообщении ведомства говорится, что в соревнованиях
приняли участие свыше 100 студентов из различных колледжей и вузов региона.
Студенты из Реутова, Химок, Ногинска, Дмитрова, Дубны и
Щелково соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, перетягивании
каната и нормативах ГТО.
«Спартакиада РСО — значимое событие для наших студентов, к
которому они долго готовятся. Это не только соревнование, где выявляют самого
сильного и ловкого, но и отличная площадка для обмена опытом, налаживания
контактов между ребятами из разных учебных заведений региона. Все участники
выступили достойно, результаты будут объявлены на закрытии третьего трудового
семестра студенческих отрядов Московской области», — отметила министр
информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Российские студенческие отряды (РСО) – крупнейшая
молодежная организация страны, временно трудоустраивающая более 225 тысяч
человек из 83 регионов РФ. В этом году РСО отмечает 65-летие с момента
основания.