Советская кухня, хоть и не являлась отдельной национальной кухней, тем не менее имела свои характерные черты, отражающие быт и образ жизни того времени. Эти привычки и традиции продолжают влиять на современные гастрономические предпочтения.

Советская кухня, хоть и не являлась отдельной национальной кухней, тем не менее имела свои характерные черты, отражающие быт и образ жизни того времени. Эти привычки и традиции продолжают влиять на современные гастрономические предпочтения.ВОПРОСЫ1. Почему одесская колбаса так называлась?А. Потому что найти ее можно было только в ОдессеБ. Потому что ее рецепт был разработан в ОдессеВ. Потому что начали продавать эту колбасу в Одессе2. Что входит в салат "Днестр" помимо колбасы и горошка?А. Твердый сырБ. Тертый картофельВ. Капуста3. Что находилось внутри котлеты по-киевски?А. СырБ. Сливочное масло и зеленьВ. Грибы4. Какие ингредиенты входили в салат "Пассажирский"?А. Говяжья печень, соленые огурчики, лукБ. Говядина отварная, морковь, яйцоВ. Рыбные консервы, яйцо, картофель, морковь5. Как студенты добивались навара в супе без мяса?А. С помощью костей курицыБ. С помощью сосисокВ. С помощью сливочного масла6. Какую кашу готовили во времена СССР чаще всего, но дети ее очень не любили?А. ОвсянуюБ. МаннуюВ. ГречневуюОТВЕТЫ1. Б. Потому что ее рецепт был разработан в Одессе2. В. Капуста3. Б. Сливочное масло и зелень4. А. Говяжья печень, соленые огурчики, лук5. Б. С помощью сосисок6. Б. Манную