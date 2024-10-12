Начальник почтового отделения и двое подчинённых обвиняются в присвоении имущества с использованием служебного положения.

По данным Владимирской транспортной прокуратуры, с осени 2023 года начальник почтового отделения и двое подчинённых организовали печать марок. Фальшивые печати госзнаков почтовой оплаты использовались при отправке писем жителей.Деньги, полученные с реализации настоящих марок обвиняемые потратили на свои нужды. Противозаконная деятельность была остановлена транспортной полицией. На данный момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.