Российский иммунолог Владимир Болибок считает, что бессимптомная форма коронавируса COVID-19 не опасна для людей. По словам специалиста, при таком течении болезни человек ее не ..

Российский иммунолог Владимир Болибок считает, что бессимптомная форма коронавируса COVID-19 не опасна для людей. По словам специалиста, при таком течении болезни человек ее не ощущает.Болибок пояснил, что при бессимптомной форме КОВИДа зараженный не испытывает боли или дискомфорта, в его организме нет воспалительных процессов и функции органов не нарушены. Коронавирус просто живет на его слизистых оболочек непродолжительное время, после чего вырабатывается иммунитет и человек выздоравливает, сообщает .