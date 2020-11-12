В Министерстве внутренних дел России выступили с предложением снизить минимальный возраст для управления автомобилем с прежних 18 до 17 лет. Проект соответствующего закона ведомство ..

В Министерстве внутренних дел России выступили с предложением снизить минимальный возраст для управления автомобилем с прежних 18 до 17 лет. Проект соответствующего закона ведомство направило правительству.Представители МВД пояснили, что многие изучают ПДД и получают водительские права в 17 лет, но сесть за руль могут лишь через год, когда полученные навыки уже могут быть утрачены. В связи с этим целесообразно разрешить несовершеннолетним водить машину. Однако рядом с ними в это время должен находиться наставник, у которого есть права на управление автомобилями категории B, сообщает телеканал "".В министерстве также предложили ужесточить требования к водителям автобусов и троллейбусов. К управлению этим транспортом специалисты хотят допускать лишь водителей со стажем не менее годам. А иностранцам придется обменять свои водительские права на российские, пишет