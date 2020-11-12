Пандемия коронавируса обрушилась с новой силой на российскую столицу. Какие ограничения ждут москвичей в новогоднюю ночь, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса обрушилась с новой силой на российскую столицу. Какие ограничения ждут москвичей в новогоднюю ночь, рассказал мэр города Сергей Собянин.На этой недели власти города объявили о новых ограничениях из-за коронавирусной инфекции. Все развлекательные заведения – дискотеки, рестораны, бары, клубы – не будут работать в период с 23:00 до 6:00, в том числе и в новогоднюю ночь.Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в Новый год никаких массовых мероприятий проводиться не будет. Но гулять москвичам по улицам в ночь на 1 января никто не запрещает, передает РИА Новости.Материал дополняется.