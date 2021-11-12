Владимирский филиал «Т Плюс» информирует о полном завершении работ на улице Луначарского. Движение...

Владимирский филиал «Т Плюс» информирует о полном завершении работ на улице Луначарского. Движение для всех видов транспорта открыто с 12 ноября.С целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний сезон на данном участке была выполнена перекладка 237 м магистрального трубопровода в трассе. Произведена реконструкция строительных конструкций оборудования, позволяющая выдержать интенсивную нагрузку автомобильного потока. Новые трубопроводы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения.Работы проводились без отключения потребителей. На время реконструкции теплоноситель подавался по специально установленному шунтирующему трубопроводу. После завершения работ специалисты подрядной организации восстановили благоустройство: уложили порядка 3850 м² дорог и около 911 м2 тротуаров.Техническое перевооружение проводилось в рамках дополнительной программы «Большая перекладка». Общий объем инвестиций составил 72,97 млн рублей, сообщает владимирский филиал компании «Т Плюс».