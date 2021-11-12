Площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество мебельного производства. Погибших и пострадавших нет.

В 06-09 12 ноября в Коврове, в микрорайоне Заря загорелся ангар. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение здания, существовала угроза соседнему. Пожарные сформировали три звена газодымозащитной службы, не дали огню распространиться, и ликвидировали пламя на площади 506 квадратных метров.Сгорела внутренняя отделка и имущество мебельного производства. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, а также 16 человек личного состава.Дознаватели спасательного ведомства устанавливают причину произошедшего.