Когда жители Владимирской области смогут увидеть Бобровое полнолуние? Бобровая Луна или Бобровое...

Когда жители Владимирской области смогут увидеть Бобровое полнолуние?Бобровая Луна или Бобровое полнолуние – это название пришло от индейских племен, которые подмечали особенности определенного месяца и отражали их в названиях.Жители Владимирской области смогут увидеть это "явление" 27 ноября 2023 года - в понедельник.В это время спутник Земли будет находиться в созвездии Тельца.Почему полная Луна в ноябре называют Бобровой?Согласно наиболее популярному предположению, ноябрьское полнолуние получило столь необычное название, потому что в это время бобры особенно активно строили плотины.Хотя эти животные не впадают в зимнюю спячку, зимой они менее подвижны. В связи с этим, чувствуя наступление ноябрьских холодов, бобры стремятся как можно скорее завершить все приготовления зиме.Охотники, желающие раздобыть мех животных, нередко выбирали ночь полнолуния, чтобы установить ловушки.После ноября бобры обычно прятались в свои "домики" до конца весны.Это интересно!В разных уголках света можно встретить разные названия ноябрьского полнолуния:у китайцев: Белая Лунау кельтом: Темная Лунав Южном полушарии говорят: Кукурузная Луна, Молочная Луна, Цветочная Луна или Заячья Луна.Ноябрьское полнолуние бобра наступит 27 ноября 2023 года и достигнет пика освещенности в 4:16 утра по восточному времени.Для наблюдателей с Земли лунный диск будет казаться идеально круглым за день "до" и "после" события.Фото: pxfuel.com