Когда жители Владимирской области смогут увидеть Бобровое полнолуние?
Бобровая Луна или Бобровое...
Когда жители Владимирской области смогут увидеть Бобровое полнолуние?
Бобровая Луна или Бобровое полнолуние – это название пришло от индейских племен, которые подмечали особенности определенного месяца и отражали их в названиях.
Жители Владимирской области смогут увидеть это "явление" 27 ноября 2023 года - в понедельник.
В это время спутник Земли будет находиться в созвездии Тельца.
Почему полная Луна в ноябре называют Бобровой?
Согласно наиболее популярному предположению, ноябрьское полнолуние получило столь необычное название, потому что в это время бобры особенно активно строили плотины.
Хотя эти животные не впадают в зимнюю спячку, зимой они менее подвижны. В связи с этим, чувствуя наступление ноябрьских холодов, бобры стремятся как можно скорее завершить все приготовления зиме.
Охотники, желающие раздобыть мех животных, нередко выбирали ночь полнолуния, чтобы установить ловушки.
После ноября бобры обычно прятались в свои "домики" до конца весны.
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В разных уголках света можно встретить разные названия ноябрьского полнолуния:
у китайцев: Белая Луна
у кельтом: Темная Луна
в Южном полушарии говорят: Кукурузная Луна, Молочная Луна, Цветочная Луна или Заячья Луна.
Ноябрьское полнолуние бобра наступит 27 ноября 2023 года и достигнет пика освещенности в 4:16 утра по восточному времени.
Для наблюдателей с Земли лунный диск будет казаться идеально круглым за день "до" и "после" события.
Фото: pxfuel.com