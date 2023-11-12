Во Владимире юные натуралисты проводят научные эксперименты в цифровой лаборатории. На станции...

Во Владимире юные натуралисты проводят научные эксперименты в цифровой лаборатории.На станции юных натуралистов «Патриарший сад» применяют инновационные технологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Владимира.Датчики и программное обеспечение новой цифровой лаборатории позволяют юным ученым проводить научные эксперименты, делать пробы воды, почвы и воздуха."Особенностью новых технологических решений является их полная автономность и отсутствие необходимости тратить деньги на реагенты. Даже в полевых условиях, без интернета, датчики продолжают работать надежно..." - рассказали в пресс-службе администрации Владимира.Инновационное оборудование было представлено в рамках «Слета юных ученых», где активисты-экологи из 20 владимирских школ собрались для обмена опытом.Отмечается, что возможность использовать современные методы изучения окружающей среды есть у всех владимирских школьников.Например, юные экологи из школ № 13, 36 и лицея-интерната №1 уже опробовали работу цифровой лаборатории «Релеон»-«Экология» вместе с педагогом СЮН «Патриарший Сад» Ольгой Лукашиной.Ребята провели пробы воды в различных точках города N: измерили мутность, жесткость, водородный показатель и содержание нитратов.Отметим, что это ещё и очень полезные эксперементы, учитывая периодически возникающие проблемы с качеством воды в регионе.Это интересно!Проект реализуется при грантовой поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».Фото: https://vladimir-city.ru/