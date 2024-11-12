Что делать в случае атаки беспилотников? Владимирская администрация опубликовала памятки населению о порядке действий в случае обнаружения БПЛА и при ракетной опасности. Как указано на

Что делать в случае атаки беспилотников? Владимирская администрация опубликовала памятки населению о порядке действий в случае обнаружения БПЛА и при ракетной опасности. Как указано на сайте мэрии, публикация этой информации связана с участившимися атаками беспилотников на Москву и соседние регионы. Вот, например, как составители методичек описали происходящее в случае стрельбы по пролетающему беспилотному летательному аппарату.