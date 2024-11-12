Блогеры хотели «хайпануть» на теракте.

Во Владимирской области нашли девушек, которые решили «хайпануть» на теме теракта в «Крокус Сити Холле». Они записали видео с издевками на фоне полуразрушенного здания и выложили его в Telegram-канал. Реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. Подробности — в материале .Уже удалили канал«Всем привет!.. мы приехали в «Крокус Сити Холл». Сейчас будем устраивать теракт», — произносит одна из девушек на видео.Скандальная запись вызвала волну общественного негодования. Пользователи в соцсетях потребовали привлечь девушек к ответственности. Блогеров обвинили в отсутствии эмпатии, насмешках над пострадавшими и погибшими. Следователи в Красногорске начали проверку после публикации.Напомним, что теракт перед концертом группы «Пикник» в Подмосковье произошел 22 марта 2024 года. Жертвами стали 145 человек. Более 550 жителей получили травмы. В «Крокусе» из Владимирской области — супруги Игорь и Анна, а также их 16-летняя дочь Злата.«Как это может показаться кому-то смешным?» — задаются вопросом пользователи в комментариях.По предварительной информации, две девушки, 17 и 18 лет, вели свой Telegram-канал с шок-контентом на пару сотен подписчиков. После того, как появились новости о начале проверки, они удалили не только видео, но и весь аккаунт. Однако в интернете остались скриншоты.Могут привлечь родителейСотрудники УМВД России по Владимирской области организовали проверку и установили личности девушек. Оказалось, что горе-блогеры живут в Александровском районе.«Участницы видео принесли извинения и назвали свои действия неподобающими», — уточнили в пресс-службе ведомства.Оказалось, что девушки записали «кружок» (формат видео в мессенджере — прим.ред.) еще в октябре и отправили его в частной переписке. Однако впоследствии ролик оказался в публичном доступе.«Приношу свои искренние извинения перед пострадавшими от рук террористов в «Крокус Сити Холле». Мне искренне жаль людей, которые пострадали там или потеряли своих близких и друзей. Свои действия и слова считаю неподобающими. Свою вину осознаю, действия террористов считаю ужасными», — произнесла одна из девушек в полицейском участке.Сейчас в отношении мамы несовершеннолетней участницы видео составили административный протокол за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ). Обе девушки не состояли на учете в органах профилактики. Проверка продолжается.Ранее управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша , что может грозить девушкам за видео с издевками.