Семейное обучение и его проблемы. О том, как справляются родители детей, обучающихся на дому, поговорили на очередном заседании Законодательного Собрания области. На этот раз встреча

Семейное обучение и его проблемы. О том, как справляются родители детей, обучающихся на дому, поговорили на очередном заседании Законодательного Собрания области. На этот раз встреча комитета по образованию была выездной. Вопросы по главной теме собрания обсуждали в соответствующей обстановке – на территории Центра поддержки одаренных детей «Платформа Владимир». Сама площадка была создана в 2018 году.