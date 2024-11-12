Семейное обучение и его проблемы. О том, как справляются родители детей, обучающихся на дому, поговорили на очередном заседании Законодательного Собрания области. На этот раз встреча
<a href="https://33live.ru/novosti/12-11-2024-glavnye-problemy-semejnogo-obrazovaniya-deputaty-zaksobraniya-oblasti-vstretilis-s-roditelyami-detej-obuchayushhixsya-na-domu.html" target="_blank">Главные проблемы семейного образования: депутаты ЗакСобрания области встретились с родителями детей, обучающихся на дому</a> - Семейное обучение и его проблемы. О том, как справляются родители детей, обучающихся на дому, поговорили на очередном заседании Законодательного Собрания области. На этот раз встреча
[url=https://33live.ru/novosti/12-11-2024-glavnye-problemy-semejnogo-obrazovaniya-deputaty-zaksobraniya-oblasti-vstretilis-s-roditelyami-detej-obuchayushhixsya-na-domu.html]Главные проблемы семейного образования: депутаты ЗакСобрания области встретились с родителями детей, обучающихся на дому[/url] - Семейное обучение и его проблемы. О том, как справляются родители детей, обучающихся на дому, поговорили на очередном заседании Законодательного Собрания области. На этот раз встреча