Ремонт длится более 20 лет.

В Коврове Владимирской области подрядчику «АСГ Техно Строй» было предписано в течение двух месяцев переделать внутренние панели в новом роддоме, строительство которого длится более 20 лет. Суд постановил, что выполненная отделка не соответствует смете, так как использованы более дешевые и плохо моющиеся материалы.Представитель подрядчика сообщил, что проблема возникла из-за недобросовестного поставщика. В случае неисполнения решения суда фирме будет начисляться неустойка по 5000 рублей за каждый день просрочки. Ковровчанки могут ждать завершения работ еще как минимум два месяца.Напомним, ранее мы писали, что