Передвижные комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливают на местах аварийных и опасных участков дорог, переставили на неделю. Комплексы будут находиться на новых местах до 17 ноября,
Передвижные комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливают на местах аварийных и опасных участков дорог, переставили на неделю. Комплексы будут находиться на новых местах до 17 ноября, сообщили в пресс-службе Владупрадора. Адреса следующие: – а/д М-7 «Волга» 96 км; – а/д М-7 «Волга» 103 км; – а/д М-7 «Волга» 192 км; – а/д М-7 «Волга» 211 км; –