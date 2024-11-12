Врачи-онкологи Областного онкодиспансера провели уникальную малоинвазивную операцию. Они удалили у пациента пищевод, а затем сформировали новый из тканей желудка. И все это без было

Врачи-онкологи Областного онкодиспансера провели уникальную малоинвазивную операцию. Они удалили у пациента пищевод, а затем сформировали новый из тканей желудка. И все это без было выполнено без разрезания, то есть через несколько проколов. Об операции рассказали в группе Областного онкодиспансера Вконтакте. 57-летний мужчина обратился к медикам в мае этого года с жалобами на трудности при глотании