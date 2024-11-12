Врачи-онкологи Областного онкодиспансера провели уникальную малоинвазивную операцию. Они удалили у пациента пищевод, а затем сформировали новый из тканей желудка. И все это без было
<a href="https://33live.ru/novosti/12-11-2024-vrachi-oblastnogo-onkodispansera-proveli-unikalnuyu-operaciyu-na-pishhevode-cherez-prokoly.html" target="_blank">Врачи Областного онкодиспансера провели уникальную операцию на пищеводе через проколы</a> - Врачи-онкологи Областного онкодиспансера провели уникальную малоинвазивную операцию. Они удалили у пациента пищевод, а затем сформировали новый из тканей желудка. И все это без было
[url=https://33live.ru/novosti/12-11-2024-vrachi-oblastnogo-onkodispansera-proveli-unikalnuyu-operaciyu-na-pishhevode-cherez-prokoly.html]Врачи Областного онкодиспансера провели уникальную операцию на пищеводе через проколы[/url] - Врачи-онкологи Областного онкодиспансера провели уникальную малоинвазивную операцию. Они удалили у пациента пищевод, а затем сформировали новый из тканей желудка. И все это без было