Российско-белорусские отношения переживают непростые времена. Москва и Минск не могут согласовать все пункты по интеграции. После встречи с Владимиром Путиным Александру Лукашенко предстоят переговоры с Дмитрием Медведевым. Премьер-министра России предупреждают: темпераментный белорусский лидер может распустить руки.

Российско-белорусские отношения переживают непростые времена. Москва и Минск не могут согласовать все пункты по интеграции. После встречи с Владимиром Путиным Александру Лукашенко предстоят переговоры с Дмитрием Медведевым. Премьер-министра России предупреждают: темпераментный белорусский лидер может распустить руки.Наблюдатели задаются вопросом: зачем Лукашенко встречаться с Медведевым, если он ведет переговоры по интеграции с Путиным? У белорусских экспертов на этот счет свообразное мнение.Лукашенко утомился общением с Путиным и хочет поговорить об интеграции с другим собеседником, считает политолог Леонид Заико. Опыта общения с белорусским лидером у российского премьера гораздо меньше, чем у президента.Заико призвал помнить: Лукашенко – политик темпераментный и крутой нравом. "Директор совхоза, который может дать в морду", – охарактеризовал политолог белорусского лидера.На реальную интеграцию президент соседней республики идти не хочет, ему нужны экономические бонусы, сказал Заико в беседе с порталом UDF.by. Неудивительно, что негативно высказывается о политическом объединении, добавил аналитик.-А.Лукашенко:"И окончательное решение мы будет принимать вдвоем согласно их и нашей Конституции"Д.Медведев:Про интеграцию: Просто нужно принять мужественные решения."С другой стороны,любая интеграция,напомню простую юридическую истину,это уменьшение суверенитета"— Vital Łučnik (@VUcnik)В Сочи 7 декабря состоялись российско-белорусские переговоры об интеграции. На следующий день стороны должны были подписать итоговый документ.Однако договориться по всем пунктам интеграции Владимир Путин и не смогли. Они согласовали большинство пунктов, но спорными остались вопросы цен на энергоносители и другие принципиальные для Минска моменты. Новая встреча глав государств должна пройти в последние дни уходящего года.