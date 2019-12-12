Регина Тодоренко в свежем интервью прокомментировала романтические отношения своего мужа, певца Влада Топалова с моделью Викторией Лопыревой. Телеведущая неоднозначно отозвалась о гламурной блондинке.4 Дек 2019 в 5:16 PSTМатериал дополняется

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