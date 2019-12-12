Регина Тодоренко в свежем интервью прокомментировала романтические отношения своего мужа, певца Влада Топалова с моделью Викторией Лопыревой. Телеведущая неоднозначно отозвалась о гламурной блондинке.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-todorenko-rasskazala-o-romane-topalova-s-lopyrevoj.html" target="_blank">Тодоренко рассказала о романе Топалова с Лопыревой</a> - Регина Тодоренко в свежем интервью прокомментировала романтические отношения своего мужа, певца Влада Топалова с моделью Викторией Лопыревой. Телеведущая неоднозначно отозвалась о гламурной блондинке.
[url=https://33live.ru/novosti/12-12-2019-todorenko-rasskazala-o-romane-topalova-s-lopyrevoj.html]Тодоренко рассказала о романе Топалова с Лопыревой[/url] - Регина Тодоренко в свежем интервью прокомментировала романтические отношения своего мужа, певца Влада Топалова с моделью Викторией Лопыревой. Телеведущая неоднозначно отозвалась о гламурной блондинке.