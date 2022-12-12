Во Владимире новый троллейбус, купленный мэрией у вологодской компании «Транс-альфа», 12 декабря вышел на линию. Жители города заметили ярко-красную машину на улицах, а в пресс-службе

Во Владимире новый троллейбус, купленный мэрией у вологодской компании «Транс-альфа», 12 декабря вышел на линию. Жители города заметили ярко-красную машину на улицах, а в пресс-службе горадминистрации рассказали о том, как «Владимирпассажиртранс» собирается ее использовать. Свой первый день на улицах Владимира новенький «Авангард» ездил по кольцевому маршруту (№8). Перевозчик не планирует привязывать транспорт к конкретному направлению.