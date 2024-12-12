Главные музейные раритеты, собранные за 105-летнюю историю музея и объединённые «царской темой», иллюстрируют историю Слободы, которая на протяжении трех столетий оставалась дворцовой вотчиной двух правящих династий: Рюриковичей и Романовых.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка «105. Лучшее». Главные музейные раритеты, собранные за 105-летнюю историю музея и объединённые «царской темой», иллюстрируют историю Слободы, которая на протяжении трех столетий оставалась дворцовой вотчиной двух правящих династий: Рюриковичей и Романовых.Всего экспонируется более 100 предметов. Это иконы и парсуны, книжные памятники XV-XVII вв., в том числе из личных библиотек Ивана Грозного и Алексея Михайловича Романова, образцы средневековой мебели, драгоценная посуда, принадлежавшая женам и детям царя Алексея Михайловича, образцы шитья и одежда второго кроя, созданные в слободской мастерской царевной Марфой Алексеевной Романовой и др.Некоторые раритеты представлены впервые, например, курульное кресло XV - начало XVI вв. Ранее так называли складное кресло курульного эдила (чиновника в Древнем Риме), которое носили за ним слуги. Со временем оно превратилось в атрибут власти и обозначение высокой должности его обладателя. А еще посетители увидят редкую накладку для конской сбруи XVII века с рельефным изображением крылатого единорога, который совсем недавно стал новым культурным символом города.«Совсем недавно была создана инициативная группа, куда вошли и я, и глава Александровского района Анна Васильевна Кузнецова. Мы начали работать над городской айдентикой, формированием единого и неповторимого городского пространства. В процессе мы долго искали новый маскот, который был бы для туристов некой точкой притяжения. В результате им стал единорог, изображавшийся на печати Ивана Грозного как главный знак царской власти. Сегодня он – один из символов современного Александрова, напоминающий о его средневековом столичном статусе. И очень важно, что нашу идею подхватила молодежь во главе с художницей Дарьей Смирновой. Вокруг нее объединилась группа молодых дизайнеров и художников, для которых образ единорога стал источником вдохновения. Они уже создают на основе ценного исторического наследия новые арт-объекты и сувенирную линейку музея», – рассказала врио директора музея-заповедника Марина Рыбакова.С этим Сообществом молодых художников в формате выставки было подписано соглашение на реализацию новой сувенирной линейки с обозначением исторического символа царской власти – единорога. Еще одно соглашение по воплощению проектов в области продвижения креативных (творческих) индустрий было подписано с молодым дизайнером из Санкт-Петербурга, создателем бренда детской одежды «Златозарка» Кристиной Грамотенко. Это будет реализация линейки детской одежды по мотивам хранящихся в фондах музея образцов вышивки «александровская гладь». Кристина настолько вдохновилась мотивами этой утонченной вышивки, что создала новую коллекцию, которую и презентовала на выставке. Дефиле юных модниц прошло на «ура»!Еще два документа будут иметь стратегическое значение для продвижения музея. Это соглашение с Российским союзом туриндустрий и с Союзом частных музеев и коллекционеров России, президент которого Семен Александрович Жильцов отметил: «Сегодня я присутствую на открытии очень профессионально сделанной выставки с ценными артефактами. Здесь посетитель окунется в историю, связанную с Иваном Грозным и с Александровской слободой. Несомненно, здесь будет очень интересно побывать школьникам. Частные музеи и коллекционеры мечтают о сотрудничестве с подобными государственными музеями и у них есть достаточно много интересных экспонатов, чтобы дополнить ими солидные выставочные проекты. Не сомневаюсь, что это будет взаимовыгодное творческое сотрудничество на долгие годы».Значимость подписания подчеркнул и руководитель Комитета Российского союза туриндустрий по культурно-познавательному туризму, член Экспертного Совета Министерства экономического развития РФ по определению национальных маршрутов, эксперт национальных премий «Russian Travel Awards», «Маршруты года» и «Вкусы России», председатель Государственной аттестационной комиссии РГГУ Александр Вячеславович Гагарин: «Музей Ивана Грозного всегда был на туристическом рынке – и внутреннем, и въездном. Он развивается, осовременивается, и это видно.