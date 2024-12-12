Количество культивируемых видов спорта также увеличилось с 70 до 128.

В правительстве Владимирской области обсудили спортивные достижения 2023 года. Министр физической культуры и спорта Наталья Фёдорова сообщила о завершении федерального проекта «Спорт - норма жизни», в рамках которого число занимающихся спортом выросло с 42% до 60% за пять лет.Количество культивируемых видов спорта также увеличилось с 70 до 128 с 2018 по 2024 год, что свидетельствует о росте интереса к физической культуре в регионе.Финансирование спортивной сферы значительно возросло: за последние пять лет в области построено более 50 спортивных объектов, включая новые площадки в Меленках, Гороховце, Киржаче и Владимире. В этом году начато строительство крытого комплекса для пляжных видов спорта стоимостью более 111 миллионов рублей, большую часть которых выделит федеральный бюджет.Напомним, ранее мы писали, что